L' Ammiraglio Cavo Dragone è il nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ildiè l', giàdiMarina Militare. Ieri in Gazzetta ufficiale è uscito un decreto legge, e all'art. 2 sono state apportare appositamente una serie di modifiche legislative, per la nomina ad personam dell'a CHOD,di ...

Il Sole 24 ORE

Il nuovo Capo di Stato Maggiore Difesa è l'Dragone, già capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Ieri in Gazzetta ufficiale è uscito un decreto legge, e all'art. 2 sono state apportare appositamente una serie di modifiche ...Le decisioni matureranno nei prossimi giorni, di certo l'Dragone sta facendo tutti gli scongiuri del caso. L'Esecutivo, si dice in un pacchetto solo, dovrà designare anche il nuovo ...LA SASSATA; Difesa: ecco la modifica normativa pro-Cavo Dragone nuovo Chod al posto di Vecciarelli Tutto fatto, dunque (come Sassate aveva preannunciato) per il nuovo Capo di Stat ...Le modifiche approvate alla normativa sulle nomine aprono il processo di rinnovamento: si decide a ottobre - Le novità nel decreto legge giustizia ...