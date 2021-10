La scuola in ospedale, tornano le lezioni in presenza al Bambino Gesù (Di venerdì 1 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anche al Bambino Gesù è tornata la scuola in presenza. Dal 13 settembre la campanella è suonata virtualmente nelle sedi del Gianicolo, di Palidoro e Santa Marinella dove i ragazzi possono frequentare le lezioni della loro classe d’età, dalle elementari fino al liceo. La possibilità di continuare il percorso scolastico anche quando si è ricoverati è parte integrante della cura di bambini e ragazzi. Consente ai giovani pazienti di non aggiungere al disagio della malattia quelli di un ritardo nella formazione culturale e della perdita di contatto con i coetanei, rafforzando la volontà di guarigione e contribuendo all’equilibrio psico-fisico. Per questo, pure nel tempo difficile della pandemia e del lockdown, la scuola in ospedale del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anche alè tornata lain. Dal 13 settembre la campanella è suonata virtualmente nelle sedi del Gianicolo, di Palidoro e Santa Marinella dove i ragazzi possono frequentare ledella loro classe d’età, dalle elementari fino al liceo. La possibilità di continuare il percorso scolastico anche quando si è ricoverati è parte integrante della cura di bambini e ragazzi. Consente ai giovani pazienti di non aggiungere al disagio della malattia quelli di un ritardo nella formazione culturale e della perdita di contatto con i coetanei, rafforzando la volontà di guarigione e contribuendo all’equilibrio psico-fisico. Per questo, pure nel tempo difficile della pandemia e del lockdown, laindel ...

