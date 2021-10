La Russia minaccia di bloccare YouTube e attacca Berlino (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Russia ha minacciato di bloccare YouTube dopo che la piattaforma di video-sharing ha rimosso due canali in lingua tedesca dell’emittente Russia Today per aver violato le regole sulla diffusione di informazioni sul coronavirus. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Mosca, arriva l’ennesima multa a Google per non aver cancellato contenuti vietati Secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, l’ente regolatore dei media, Roskomnadsor, ha annunciato che l’accesso a YouTube nel Paese potrebbe essere bloccato parzialmente o completamente. Roskomnadsor ha scritto a Google, che è proprietaria di YouTube, chiedendo che tutte le restrizioni a Rt vengano rimosse “al più presto”. In caso contrario Google riceverà un richiamo formale. Secondo l’ente ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lahato didopo che la piattaforma di video-sharing ha rimosso due canali in lingua tedesca dell’emittenteToday per aver violato le regole sulla diffusione di informazioni sul coronavirus. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Mosca, arriva l’ennesima multa a Google per non aver cancellato contenuti vietati Secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, l’ente regolatore dei media, Roskomnadsor, ha annunciato che l’accesso anel Paese potrebbe essere bloccato parzialmente o completamente. Roskomnadsor ha scritto a Google, che è proprietaria di, chiedendo che tutte le restrizioni a Rt vengano rimosse “al più presto”. In caso contrario Google riceverà un richiamo formale. Secondo l’ente ...

