La ricetta leggera con solo due zucchine | funghi e uova provala!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Laconduee qualche uovo,Quando, arrivato a sera, non sai che cosa mettere in tavola, può essere un’idea semplicemente guardare dentro al frigo e vedere che c’è. Se per caso ti avanzano qualche zucchina e un po’ di, il gioco è fatto: hai praticamente quasi tutti gli ingredienti che ti servono per una svelta, deliziosa e colorata frittatina allecon. Qui di seguito te ne offriamo la, come di consueto distinta tra una parte di ingredienti e una di preparazione. Vedrai, non è difficile da preparare. Gli ingredienti Per circa tre porzioni ci vogliono: 40 grammi di parmigiano grattugiato; quattro; duetagliate a tocchetti ...