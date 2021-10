La pista del ricatto nel caso Morisi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Si arricchisce di dettagli l’indagine su Luca Morisi, ex capo della comunicazione leghista finito al centro della cronaca per la presunta cessione di droga: al vaglio degli investigatori anche l’ipotesi di un ricatto. La vicenda comincia ad assumere contorni più chiari ma lo sviluppo dei fatti sono ancora tutti da chiarire. Una cosa è clamorosamente non chiara, nel caso Morisi: se il ragazzo rumeno è, come si definisce, un professionista che si prostituiva, mi domando se si sia mai visto un professionista della prostituzione (non è chiaro se anche della droga) che chiama lui i carabinieri — jacopo iacoboni (@jacopo iacoboni) September 30, 2021 L’ultima possibilità è quella che i due escort, Alexander e Petr, rumeni noti nel giro della prostituzione di alto borgo, fossero soliti minacciare il loro committente. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Si arricchisce di dettagli l’indagine su Luca, ex capo della comunicazione leghista finito al centro della cronaca per la presunta cessione di droga: al vaglio degli investigatori anche l’ipotesi di un. La vicenda comincia ad assumere contorni più chiari ma lo sviluppo dei fatti sono ancora tutti da chiarire. Una cosa è clamorosamente non chiara, nel: se il ragazzo rumeno è, come si definisce, un professionista che si prostituiva, mi domando se si sia mai visto un professionista della prostituzione (non è chiaro se anche della droga) che chiama lui i carabinieri — jacopo iacoboni (@jacopo iacoboni) September 30, 2021 L’ultima possibilità è quella che i due escort, Alexander e Petr, rumeni noti nel giro della prostituzione di alto borgo, fossero soliti minacciare il loro committente. ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Campioni olimpici, del Mondo, d’Europa…?? In pista con @GannaFilippo, @michelescarte ed @Elisa_balsamo!… - Marilenapas : RT @repubblica: Lega, l'inchiesta su Morisi e la pista del ricatto dopo una lite sui soldi - RadiocorriereTv : Milly, 'Shall we dance' ??? Buon compleanno alla regina della pista del sabato sera più prestigiosa della tv! A pre… - semedizecca : @svirgola2 @mazzettam @davcarretta Comunque io so' del 74 e do na pista a tanti ragazzini. - minibombo : … Finalmente si torna in pista! Ci vediamo al Salone del Libro di Torino, dal 14 al 18 ottobre, Stand J75: sarà l’o… -