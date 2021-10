La Panatura perfetta in forno | Il trucco per far venire la cotoletta più buona che fritta “Cosa si aggiunge”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Oggi vogliamo parlarvi dellae per farlo ci siamo avvalsi dei consigli della nota chef Luisa Orizio per il suo blog Allacciate il grembiule. ( qua la sua pagina facebook). Creare unarenderà ogni vostro secondo buonissimo siache al. Ladella nonna è un metodo FACILE ,veloce e semplicissimo ma davvero ottimo per avere secondi croccanti e gustosissimi. Una ricetta che soprattutto i bambini la adoreranno ( per i bambini consigliamo invece dell’aglio un po’ di origano) ma che farà impazzire anche gli adulti. La nonna della famosa blogger era siciliana e la utilizzava per la carne, per il pesce, per le verdure….insomma per tutto ciò che può essere mangiato con una...