"Con la tv posso entrare nelle case di tanta gente, ed è bello mettersi in discussione anche mostrando il proprio lato personale, umano, perché poi il pubblico ti percepisce per come sei davvero":

Ultime Notizie dalla rete : nuova vita La nuova vita... televisiva di Anna Tatangelo. 'Mi metto in gioco e mostro me stessa' "Con la tv posso entrare nelle case di tanta gente, ed è bello mettersi in discussione anche mostrando il proprio lato personale, umano, perché poi il pubblico ti percepisce per come sei davvero": è ...

Modica, parla il padre di Evan, il bimbo ucciso di botte: 'Chiedo giustizia' Oggi 1 ottobre, davanti alla Corte d'Assise di Siracusa , si apre una nuova pagina per quanto riguarda il piccolo Evan, il bambino di due anni morto a causa delle botte ... quando perse la vita all'...

Bernardeschi, la nuova vita grazie ad Allegri Tuttosport Andare a vivere in montagna? Una scuola spiega come si fa Grande successo per la prima edizione della “Impact Mountain School” realizzata in provincia di Cuneo dalla Fondazione CRC in collaborazione con SocialFare. Un’esperienza che verrà ripetuta nei prossi ...

Caffè letterario e panchine vintage Ecco piazza Umberto del futuro In fase avanzata il progetto di restyiling che sarà inviato nelle prossime settimane alla Soprintendenza per gli ultimi pareri. «Sarà il salotto buono con richiami a inizio ‘900» ...

