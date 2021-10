La mostra di Kubrick fotografo al Magazzino delle Idee (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Attraverso uno sguardo diverso. Stanley Kubrick fotografo” è una mostra che continua il percorso avviato dall’Ente regionale per il patrimonio culturale per fare conoscere al grande pubblico l’attività ancora oggi poco nota di grandi protagonisti di altre arti, in particolare del cinema: un geniale regista come Kubrick, per esempio, già da adolescente aveva rivelato un raro talento nel cogliere per immagini storie di impatto che il percorso della mostra al Magazzino delle Idee di Trieste ripercorre con documenti anche inediti. È quanto l’assessore regionale alla Cultura ha rimarcato inaugurando la mostra dedicata alla carriera da fotoreporter di Kubrick prima che divenisse il celebre regista. In esposizione, da ... Leggi su udine20 (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Attraverso uno sguardo diverso. Stanley” è unache continua il percorso avviato dall’Ente regionale per il patrimonio culturale per fare conoscere al grande pubblico l’attività ancora oggi poco nota di grandi protagonisti di altre arti, in particolare del cinema: un geniale regista come, per esempio, già da adolescente aveva rivelato un raro talento nel cogliere per immagini storie di impatto che il percorso dellaaldi Trieste ripercorre con documenti anche inediti. È quanto l’assessore regionale alla Cultura ha rimarcato inaugurando ladedicata alla carriera da fotoreporter diprima che divenisse il celebre regista. In esposizione, da ...

udine20 : La mostra di Kubrick fotografo al Magazzino delle Idee - - Ilfriulivenezia : Da oggi al Magazzino delle Idee la mostra fotografica “Attraverso uno sguardo diverso. Stanley Kubrick fotografo” - ope_poe : RT @nessuno2001: Da oggi fino al 30 gennaio 2022, la mostra “Through a Different Lens” con le fotografie scattate da Kubrick per la rivista… - ThatVDOVault : RT @nessuno2001: Da oggi fino al 30 gennaio 2022, la mostra “Through a Different Lens” con le fotografie scattate da Kubrick per la rivista… - nessuno2001 : Da oggi fino al 30 gennaio 2022, la mostra “Through a Different Lens” con le fotografie scattate da Kubrick per la… -