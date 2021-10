(Di venerdì 1 ottobre 2021) Avanti decisi sulla riforma del, insistendo sul fatto che «non ci saranno aggravi». Il vasto fronte giallorosso che va da Enrico Letta a Stefano Fassina, passando per Giuseppe Conte è deciso al tutto per tutto pur di procedere alla stangata. «La riforma delva fatta», va ribadendo il leader pentastellato, dando manforte a Letta cheieri a Porta a Porta è tornato sul tema affermando che Mario Draghi ha «detto qualcosa di importante: ha detto che le riforme fiscali si faranno e che sono riforme di struttura e servono per il futuro». Va da sé che ilvi rientra a pieno titolo: «Sono decenni che si aspetta». Laentusiasta dei rincari: «È» Dunque, lastende i tappeti rossi alla ...

SecolodItalia1 : La mazzata del catasto colpirà anche le prime case. La sinistra se la gode: «È giustizia sociale»…

La curva discendente è iniziata nel 2001 quando, per il contenimento della spesa pubblica, fu introdotto il bloccoturn over. Lafinale, invece, si è avuta recentemente per il doppio ...Per gli inquirenti sono emerse irregolarità da partesindaco nell'organizzare "matrimoni di convenienza" tra cittadiniposto e donne straniere, al fine di favorire illecitamente la permanenza ...Mario Draghi ed il ministro dell’economia non nascondono la loro soddisfazione e spendono parole ottimistiche per la ripresa dell’economia italiana. Istat conferma: produzione molto più cara. Inutile ...di Nino Femiani Quando il presidente del Tribunale di Locri pronuncia la sentenza, nell’aula del tribunale di Locri scende un silenzio che ha il sapore dell’incredulità. Tredici anni e due mesi, una v ...