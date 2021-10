La marcia degli indios boliviani

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Le occupazioni delle terre da parte dei coloni sono in buona parte all’origineenormi incendi forestali verificatisi in questi anni in Bolivia. Risale al 2019, complici siccità e un decreto di Evo Morales che ampliava gli incendi autorizzati per recuperare aree di selva alla coltivazione, il più grande disastro naturale della storia boliviana, quando, tra luglio e ottobre, sono andati in fumo 5,4 milioni di ettari di foreste e savane boliviane. Molto di più dei 2 milioni bruciati simultaneamente nel lato brasiliano, dato più pubblicizzato e noto internazionalmente. Quest’anno il fenomeno si è ripetuto con quasi 2 milioni di ettari bruciati, soprattutto in aree cedute dal governo a gruppi di coloni. Se lo compariamo con l’Italia, dove nel 2021 sono bruciati 150mila ettari di verde, considerando che la Bolivia è quasi 4 volte il nostro Paese, le proporzioni ...