La mappa europea dei contagi Covid: solo la Calabria in rosso, le altre... (Di venerdì 1 ottobre 2021) E' sempre più basso il rischio di diffusione Covid nel nostro paese: a livello regionale raddoppiano le aree colorate di verde in Italia, mentre rimane una singola regione in rosso, la Calabria. ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 ottobre 2021) E' sempre più basso il rischio di diffusionenel nostro paese: a livello regionale raddoppiano le aree colorate di verde in Italia, mentre rimane una singola regione in, la. ...

Advertising

globalistIT : - 24emilia : Mappa europea dei contagi, migliora la situazione italiana ma l'Emilia-Romagna è ancora arancione… - QdSit : Mappa europea incidenza Covid, la Sicilia torna in zona arancione Le Regioni del Nord-ovest in verde, insieme ad Ab… - immediatonet : ?? #Covid, nuova mappa europea: in Italia rossa solo la Calabria. “Rischio nuova ondata nei Paesi con pochi vaccini”… - PerugiaToday : Coronavirus, otto regioni in verde nella mappa del rischio dell'Ue: il colore dell'Umbria -