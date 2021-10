La Madernassa | il ristorante di Chef Mammoliti diventa green

Leggi su zon

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ladisempre più. Il ristornate e resort, sito nel cuore delle Langhe, è tra i migliori 30 del pianeta Lae Resort, riconosciuto di recente tra i migliori 30 ristoranti del pianeta, ha raggiunto un altro traguardo importante.sempre piùsecondo la we are smartguide. Si tratta della guida internazionale che premia i migliori ristoranti di tutto il mondo per l’uso creativo degli ingredienti di stagione e per la quantità di piatti a base frutta e verdura. Sito nel cuore verde delle Langhe e del Roero, Laporta a casa anche il Discovery Award per l’Italia, il premio che riconosce le più recenti innovazioni ...