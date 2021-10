La Lombardia rimane zona bianca, Fontana: “Abbiamo numeri confortanti” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano. La Lombardia si conferma in zona bianca e a rischio basso: ad annunciarlo è la stessa Regione. “Dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute – spiega il presidente Attilio Fontana– arrivano dati confortanti”. Il riferimento è ai numeri in calo relativi al tasso di occupazione dei posti letto in area medica, passato da 7 al 6% rispetto alla scorsa settimana, e all’incidenza su 100.000 abitanti che è sceso da 30 a 26 nuovi casi. Stabile il dato delle terapie intensive, con il 4% di occupazione. “Sono numeri incoraggianti – conclude il presidente – che fanno ben sperare considerato che questo trend si mantiene nella nostra regione da oltre tre mesi e che la scuola è ricominciata da più di 15 giorni. Le prossime settimane saranno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano. Lasi conferma ine a rischio basso: ad annunciarlo è la stessa Regione. “Dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute – spiega il presidente Attilio– arrivano dati”. Il riferimento è aiin calo relativi al tasso di occupazione dei posti letto in area medica, passato da 7 al 6% rispetto alla scorsa settimana, e all’incidenza su 100.000 abitanti che è sceso da 30 a 26 nuovi casi. Stabile il dato delle terapie intensive, con il 4% di occupazione. “Sonoincoraggianti – conclude il presidente – che fanno ben sperare considerato che questo trend si mantiene nella nostra regione da oltre tre mesi e che la scuola è ricominciata da più di 15 giorni. Le prossime settimane saranno ...

