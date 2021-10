La figura da boomer del senatore che scambia lo slang «finsta» per un prodotto di Facebook

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Durante una conferenza del Comitato di Commercio del Senato, riguardante l’impegno dell’aziendasull’impatto di Instagram sulle giovani ragazze, ildel Connecticut Richard Blumenthal ha chiesto al capo globale della sicurezza dise la società si sarebbe impegnata a porre fine a «», come se questa fosse uno dei prodotti dell’azienda. LEGGI ANCHE > Social e teenager: alla fineriferirà in Senato per le accuse a Instagram Ildel Connecticut e la parolaPer chi non lo sapesse,è uno, un termine gergale, con cui i giovani indicano i loro account secondari (o segreti) per limitare i loro contenuti ad una cerchia ristretta di pubblico, ad esempio unicamente ai loro ...