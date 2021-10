La falsa «confessione shock» della «giornalista Rai» che rivelava l’ordine di mentire sulla pandemia

Leggi su facta.news

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il 28 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 14 settembrepiattaforma di video streaming Rumble, che rivelerebbe la presunta «Rai» Ilaria Biancalani. Il video oggettonostra verifica dura in tutto poco più di 3 minuti e si presenta come un audio WhatsApp destinato a un certo Vincenzo, nel quale una voce femminile dal forte accento toscano spiega come il sistema giornalistico italiano non possa raccontare la verità, a causa degli ordini giunti «dal governo e dal capo dello Stato, da Draghi e Mattarella» di ritrarre i manifestanti no-vax come «tutti violenti, tutti criminali» e di minimizzare il numero di manifestanti anti-green ...