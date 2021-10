La Corea del Nord testa il nuovo missile antiaereo (Di venerdì 1 ottobre 2021) In Corea del Nord non si fermano i test missilistici. Kim Jong-un ha fatto eseguire un nuovo test, il quarto in poche settimane. Il nuovo missile è stato testato dall’Accademia delle Scienze della Difesa. L’agenzia di stampa statale Kcna riferisce che secondo Pyongyang il missile ha mostrato “notevoli prestazioni di combattimento”. Corea del Nord: le preoccupazioni degli USA Secondo l’agenzia Kcna, il test aveva l’obiettivo di confermare le prestazioni del missile e il funzionamento del lanciatore. Da Pyongyang confermano che il missile di nuova generazione ha mostrato “notevoli prestazioni” e in particolare “reattività e precisione di guida”. Altro dettaglio rilevante è l’aumento della distanza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Indelnon si fermano i test missilistici. Kim Jong-un ha fatto eseguire untest, il quarto in poche settimane. Ilè statoto dall’Accademia delle Scienze della Difesa. L’agenzia di stampa statale Kcna riferisce che secondo Pyongyang ilha mostrato “notevoli prestazioni di combattimento”.del: le preoccupazioni degli USA Secondo l’agenzia Kcna, il test aveva l’obiettivo di confermare le prestazioni dele il funzionamento del lanciatore. Da Pyongyang confermano che ildi nuova generazione ha mostrato “notevoli prestazioni” e in particolare “reattività e precisione di guida”. Altro dettaglio rilevante è l’aumento della distanza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha testato un nuovo missile antiaereo, l'ultima in ordine di tempo di una serie di nuove armi spe… - MediasetTgcom24 : Corea del Sud, il presidente apre al divieto di consumo della carne di cane #Coreadelsud - sevenorbt : date a rosé un'altra settimana fuori dalla Corea del sud e questa fa coming out e ci dice che ha incontrato talia with good feelings - CAMPO_66 : @usetebrain @vero_effe @gadlernertweet Un poveretto che guarda alla grammatica mentre noi in Italia abbiamo 4 milio… - Donatel59539825 : @VBombacci @barbarab1974 In Corea del Nord i ‘dissidenti’ vengono fatti sparire … -