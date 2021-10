La Corea del Nord ha lanciato un altro missile antiaereo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Continuano i test messi in atto dalla Corea del Nord, il quinto ordinato da Kim Jong-un. La Reuters riportano la notizia di un nuovo lancio di un missile antiaereo: capace di colpire e abbattere “bersagli in volo a distanze più grandi e con maggiore precisione”. Il Consiglio di Sicurezza Onu si riunisce urgentemente e a porte chiuse. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)La Corea di Kim Jong-un ha lanciato il suo quinto missile test solo nel mese di settembre. La notizia, ripresa da La Reuters spiega che si tratta di un missile antiaereo di nuova generazione, molto più preciso e potente. La comunicazione era stata diramata ieri dalla Korean Central News Agency (KCNA), l’unica agenzia di stampa del Paese. Il passo di Kim è un’ulteriore ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Continuano i test messi in atto dalladel, il quinto ordinato da Kim Jong-un. La Reuters riportano la notizia di un nuovo lancio di un: capace di colpire e abbattere “bersagli in volo a distanze più grandi e con maggiore precisione”. Il Consiglio di Sicurezza Onu si riunisce urgentemente e a porte chiuse. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)Ladi Kim Jong-un hail suo quintotest solo nel mese di settembre. La notizia, ripresa da La Reuters spiega che si tratta di undi nuova generazione, molto più preciso e potente. La comunicazione era stata diramata ieri dalla Korean Central News Agency (KCNA), l’unica agenzia di stampa del Paese. Il passo di Kim è un’ulteriore ...

