Kosovo | Serbia e Ue trovano un accordo sulla “disfida” delle targhe I negoziati continueranno a Bruxelles da ottobre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Abbiamo un– ha twittato il rappresentante speciale Ue, Miroslav Lajcak. Dopo due giorni intensi di trattative i delegati dihanno raggiunto unquestione del cambiodei veicoli che varcano i confini da uno stato all’altro, neldel nord. “Ringrazio Besnik Bislimi e Petar Petkovic – i due capi negoziatori – per la loro disponibilità a negoziare e ad accordarsi per il benepersone”. We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0 — Miroslav Laj?ák ...