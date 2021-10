Ki One, il nuovo whisky sudcoreano che sfida i maestri scozzesi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo K-pop, K-drama, K- beauty, K-barbeque, potrebbe esserci anche il K-whisky. Bryan Do, insieme al maestro distillatore scozzese Andrew Shand, ha messo in piedi una distilleria sulle colline di Namyangju, ambientazione considerata eccellente per catturare il gusto unico della Corea del Sud. Colore dorato scuro, profumo affumicato e legnoso, sapore speziato, 57 gradi alcolici. A settembre 2021, Three Societies ha lanciato la prima bottiglia di whisky di malto singolo fabbricata in Corea del Sud. Si chiama “Ki One”, espressione che in coreano significa nuovo inizio e speranza per il futuro. È del tutto normale non averne mai sentito parlare, la distilleria non si trova certo in Scozia ma sulle alture a 40 minuti di auto a nordest di Seoul. Da anni ormai, il mondo è invaso dai prodotti della cultura pop coreana, dalla musica alla ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo K-pop, K-drama, K- beauty, K-barbeque, potrebbe esserci anche il K-. Bryan Do, insieme al maestro distillatore scozzese Andrew Shand, ha messo in piedi una distilleria sulle colline di Namyangju, ambientazione considerata eccellente per catturare il gusto unico della Corea del Sud. Colore dorato scuro, profumo affumicato e legnoso, sapore speziato, 57 gradi alcolici. A settembre 2021, Three Societies ha lanciato la prima bottiglia didi malto singolo fabbricata in Corea del Sud. Si chiama “Ki One”, espressione che in coreano significainizio e speranza per il futuro. È del tutto normale non averne mai sentito parlare, la distilleria non si trova certo in Scozia ma sulle alture a 40 minuti di auto a nordest di Seoul. Da anni ormai, il mondo è invaso dai prodotti della cultura pop coreana, dalla musica alla ...

