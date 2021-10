Juventus, vincere il derby per sfatare il tabu del sabato (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Juventus ha perso le ultime due partite di Serie A giocate di sabato: mai nella sua storia nel massimo campionato la Vecchia Signora ha perso tre incontri consecutivi in questo giorno della settimana. La Juventus subisce gol da 20 partite consecutive di campionato: dovesse incassare una rete in questo match, eguaglierebbe la sua peggior striscia nella storia della competizione (21 partite di fila senza clean sheet, tra gennaio e ottobre 1955). Il Torino è la squadra che ha subito meno tiri in questo campionato (47), ben 29 in meno della Juventus (76) – i granata incassano in media 7.8 conclusioni a partita in questo torneo, il loro miglior dato in una singola stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questa informazione (2004/05). La prossima sarà la 250ª vittoria in Serie A per Leonardo Bonucci: il difensore ... Leggi su footdata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Laha perso le ultime due partite di Serie A giocate di: mai nella sua storia nel massimo campionato la Vecchia Signora ha perso tre incontri consecutivi in questo giorno della settimana. Lasubisce gol da 20 partite consecutive di campionato: dovesse incassare una rete in questo match, eguaglierebbe la sua peggior striscia nella storia della competizione (21 partite di fila senza clean sheet, tra gennaio e ottobre 1955). Il Torino è la squadra che ha subito meno tiri in questo campionato (47), ben 29 in meno della(76) – i granata incassano in media 7.8 conclusioni a partita in questo torneo, il loro miglior dato in una singola stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questa informazione (2004/05). La prossima sarà la 250ª vittoria in Serie A per Leonardo Bonucci: il difensore ...

