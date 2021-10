Juventus, retroscena clamoroso di mercato: i dettagli (Di venerdì 1 ottobre 2021) Se da una parte la Juventus di Allegri fatica in Serie A, dall’altra in Europa viaggia a punteggio pieno. La vittoria sul Chelsea ha ridato entusiasmo alla piazza bianconera. Tra gli altri, si è visto in ottima forma Danilo, punto cardine di questa Juventus. Danilo Juventus mercatoLo stesso difensore, nel corso di un’intervista a La Repubblica, ha confermato una trattativa estiva che lo ha visto protagonista: “Mi voleva il Bayern quest’estate, ma io non volevo lasciare la squadra. Fortunatamente, non lo voleva nemmeno la Juventus”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 1 ottobre 2021) Se da una parte ladi Allegri fatica in Serie A, dall’altra in Europa viaggia a punteggio pieno. La vittoria sul Chelsea ha ridato entusiasmo alla piazza bianconera. Tra gli altri, si è visto in ottima forma Danilo, punto cardine di questa. DaniloLo stesso difensore, nel corso di un’intervista a La Repubblica, ha confermato una trattativa estiva che lo ha visto protagonista: “Mi voleva il Bayern quest’estate, ma io non volevo lasciare la squadra. Fortunatamente, non lo voleva nemmeno la”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

