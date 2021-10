Juventus | paradosso Bernardeschi | un titolare senza rinnovo

(Di venerdì 1 ottobre 2021)risorge dalle ceneri: adesso è inamovibile Le sembianze assunte sin qui dallagriffata Allegri bis, sebbene apparentemente cangianti, hanno conservato pressoché immutato uno zoccolo duro di intangibili titolari. Impensabile già soltanto una manciata di mesi or sono, ma Federicosi è introdotto con passo felpato all’interno di questo esclusivo gruppo di intoccabili radunato dal tecnico livornese. L’ex Fiorentina ha dato sfoggio di tutta la sua versatilità, assolvendo all’occorrenza i gravosi doveri pretesi da una seconda punta di ruolo, e, altrettanto frequentemente, sopportando gli asfissianti oneri che si addicono ad un esterno di centrocampo, procurando così un’ampia gamma di scelte tattiche all’irrefrenabile estro del suo allenatore. Per avere un mero saggio dell’eclettismo del venti zebrato, ...

Advertising

DucadiMolinelli : @GiovaAlbanese Dott. Albanese, ciò che lei ha poc’anzi twittato corrisponde ad un paradosso. Infatti dapprima scriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus paradosso

TuttoJuve24.it

Contro laavevamo visto una catena di sinistra inedita con Murru e Depaoli ma per la gara ... E' quasi unvisto il Napoli delle prime giornate, ma la sconfitta contro lo Spartak Mosca ...E dei top 5 campionati europei, la Serie A è l'unico campionato fermo al palo: Atalanta,, ... Un, se consideriamo che la Serie A è (sulla carta) media partner di EA Sports che griffa ...Gli zero gol subiti nelle due gare di UCL insieme agli strappi, abbinati ai gol, di Chiesa valgono il primato nel girone per i bianconeri.Sconcerti ha espresso le proprie considerazioni sul match tra Juventus e Sampdoria: le sue parole Per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti fa il suo pronostico di Juve Sampdoria. Ecco il commento d ...