Juventus, Danilo: “Vittoria col Chelsea? Siamo più consapevoli, bisogna aver pazienza” (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Vittoria contro il Chelsea Il terzino della Juventus, Danilo, ha concesso una lunga intervista a La Repubblica, in cui ha affrontato tanto argomenti diversi. Innanzitutto, ha detto la sua sulla Vittoria contro il Chelsea in Champions League: “Non avevo mai giocato una partita come quella (difesa e contropiede ndr), ma i match vengono preparati in modo diverso dagli italiani. In ogni caso, ho notato che anche in Italia sta cambiando un po’ il gioco”. Cosa comporta questa bella Vittoria per la Juventus? “Abbiamo capito a che punto posSiamo arrivare, visto che abbiamo battuto i campioni d’Europa. L’obiettivo primario comunque resta lo scudetto e anche se Siamo partiti male la Juve può risalire, perché non ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lacontro ilIl terzino della, ha concesso una lunga intervista a La Repubblica, in cui ha affrontato tanto argomenti diversi. Innanzitutto, ha detto la sua sullacontro ilin Champions League: “Non avevo mai giocato una partita come quella (difesa e contropiede ndr), ma i match vengono preparati in modo diverso dagli italiani. In ogni caso, ho notato che anche in Italia sta cambiando un po’ il gioco”. Cosa comporta questa bellaper la? “Abbiamo capito a che punto posarrivare, visto che abbiamo battuto i campioni d’Europa. L’obiettivo primario comunque resta lo scudetto e anche separtiti male la Juve può risalire, perché non ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fuori #Chiellini, #Bonucci capitano. #Juventus in campo così ? ?? Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro;… - max_blue : RT @UBIK__: Stanno saltando fuori un botto di analisi tattiche della partita, tutte fatte da stranieri che non hanno interessi in siti che… - zanpaqu07 : RT @Elvin_DF: Composition probable de la #Juventus pour #ToroJuve (4-4-2) ???? : XI : Szczesny ; Danilo - De Ligt - Chiellini - Alex Sandro… - Biancon3ro1897 : Comunque, vi svelo un fatto che ancora qualcuno fatica a digerire. Lo scambio #Cancelo - #Danilo è stato tra le ope… - MondoBN : DANILO: ” Vittoria con il Chelsea ci dà consapevolezza. E l -