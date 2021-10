Juventus | Danilo | «Nei cambiamenti serve pazienza Anche Guardiola al City trovò difficoltà»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il terzino dellaha parlato delle inizialidella squadra di Massimiliano Allegri, difensore della, è stato intervistato da Repubblica. CHELSEA – «Ci è servito per capire dove possiamo arrivare. Abbiamo battuto i campioni d’Europa in carica, no?». MANCANZA AUTOSTIMA – «Se era il problema? Secondo me no. Il punto è che quando ci sono, non sempre le cose vanno come vuoi. Al primo anno alprese 20 punti dal Chelsea di Conte. Nei, bisogna aspettare la maturazione di gioco e idee. Ci vuole tempo perché entrino nella testa dei giocatori». FUTURO DA ALLENATORE – «Sì,se non ho ancora deciso ...