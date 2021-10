Juventus, Cuadrado: «Derby una battaglia. Dopo il Chelsea nuove consapevolezze» (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’esterno della Juventus Juan Cuadrado ha parlato in vista del Derby della Mole contro il Torino Juan Cuadrado è stato intervistato da La Stampa in vista del Derby della Mole contro il Torino. MESSAGGIO AI GIOVANI JUVE – «Ai giovani della Juventus cerco di trasmettere allegria: a volte siamo troppo tesi, per me la vita è felicità, che non vuol dire essere giocherelloni o superficiali, le risate non rubano concentrazione: chi ha il mio carattere può essere frainteso, a me capitò a Udine con Guidolin». JUVE-Chelsea – «Resta la soddisfazione di aver giocato da squadra, di aver lottato per un risultato che volevamo a tutti i costi: è il nostro dna, contro le grandi viene fuori». CONTRO LE PICCOLE – «Il calcio vive di episodi e di sorprese, pensate alle cadute di Real e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’esterno dellaJuanha parlato in vista deldella Mole contro il Torino Juanè stato intervistato da La Stampa in vista deldella Mole contro il Torino. MESSAGGIO AI GIOVANI JUVE – «Ai giovani dellacerco di trasmettere allegria: a volte siamo troppo tesi, per me la vita è felicità, che non vuol dire essere giocherelloni o superficiali, le risate non rubano concentrazione: chi ha il mio carattere può essere frainteso, a me capitò a Udine con Guidolin». JUVE-– «Resta la soddisfazione di aver giocato da squadra, di aver lottato per un risultato che volevamo a tutti i costi: è il nostro dna, contro le grandi viene fuori». CONTRO LE PICCOLE – «Il calcio vive di episodi e di sorprese, pensate alle cadute di Real e ...

