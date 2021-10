Advertising

Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Italia, rimpatri forzati in calo: 2.636 nel 2021, erano 6.531 nel 2019 #rimpatriforzati - MariaGiuliaDelf : RT @Atena_101: Ulteriore splendida notizia dalla nostra grande ministrA #LamorgeseDimettiti - skybash_ : RT @Atena_101: Ulteriore splendida notizia dalla nostra grande ministrA #LamorgeseDimettiti - Atena_101 : Ulteriore splendida notizia dalla nostra grande ministrA #LamorgeseDimettiti - mailapomida : RT @MediasetTgcom24: Italia, rimpatri forzati in calo: 2.636 nel 2021, erano 6.531 nel 2019 #rimpatriforzati -

Ultime Notizie dalla rete : Italia rimpatri

TGCOM

I provvedimenti di allontanamento disposti dal primo gennaio al 26 settembre 2021 sono stati in17.585, per un totale di 2.636 rimpatriati. Un numero in forte calo rispetto agli ultimi anni, secondo i dati forniti dalla prima divisione del servizio immigrazione, Direzione centrale ...Verrà inoltre proposta una riflessione sulla Tunisia, che sta attraversando un momento particolare e rimane il Paese verso cui l'realizza più. In occasione del convegno sarà inoltre ...I provvedimenti di allontanamento disposti dal primo gennaio al 26 settembre 2021 sono stati in Italia 17.585, per un totale di 2.636 rimpatriati. Un numero in forte calo rispetto agli ultimi anni, se ...Il progetto ha vinto il riconoscimento del Parlamento Europeo “Premio Carlo Magno per la gioventù” risultando unico vincitore Nazionale per l'Italia 2020. A premiare i vincitori è stata Katarina Barle ...