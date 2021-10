Italia, notizie sul Covid-19: l’incidenza dei casi scende a 37 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Coronavirus: in Italia l’Rt medio nel periodo 8-21 settembre è in lieve aumento, mentre l’incidenza cala a 37 In Italia secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità continua a calare il valore dell’incidenza dei casi da Covid-19, che scende a 37 casi per 100mila abitanti contro i 45 per 100mila abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 8-21 settembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,83, stabile rispetto alla settimana precedente (0,82). Resta stabile al 21 per cento la percentuale di casi diagnosticata attraverso attività di screening. Sola una Regione in Italia, il Lazio, risulta questa settimana classificata a rischio moderato. Le restanti venti ... Leggi su zon (Di venerdì 1 ottobre 2021) Coronavirus: inl’Rt medio nel periodo 8-21 settembre è in lieve aumento, mentrecala a 37 Insecondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità continua a calare il valore deldeida-19, chea 37per 100mila abitanti contro i 45 per 100mila abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 8-21 settembre, l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato invece pari a 0,83, stabile rispetto alla settimana precedente (0,82). Resta stabile al 21 per cento la percentuale didiagnosticata attraverso attività di screening. Sola una Regione in, il Lazio, risulta questa settimana classificata a rischio moderato. Le restanti venti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia ci sono ancora 8,3 milioni di persone che non hanno ricevuto nemmeno un dose di vaccino contro il Sars-Co… - luigidimaio : Le notizie che arrivano dall’Afghanistan sui provvedimenti dei talebani nei confronti delle donne ci preoccupano pa… - Agenzia_Ansa : No Green pass in 60 piazze in Italia, a Trieste migliaia di persone #ANSA - Lisuccen : RT @SADIComic: Sembra che non esistano i #camionisti Zero notizie su giornali e tv italia Mentre ne parlano in USA Russia.... Vi rendete c… - Italia_Notizie : Banca Etruria, 22 assoluzioni e una sola condanna -