Italia, i convocati di Mancini per le partite di Nations League (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per le partite dell'Italia in Nations League. Ecco i 23 scelti dal commissario tecnico. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 1 ottobre 2021)ha diramato l'elenco deiper ledell'in. Ecco i 23 scelti dal commissario tecnico.

Advertising

DiMarzio : #Italia, i 23 convocati di #Mancini per la fase finale della #NationsLeague - SkySport : Italia, i convocati di Mancini per le finali di Nations League #SkySport #Italia #Mancini #Azzurri #NationsLeague - TCGiovanile : UNDER 18 ITALIA - 23 azzurrini convocati contro la Serbia, ecco 5 novità! - Milannews24_com : Convocati Italia per la Spagna: Mancini esclude Tonali e Calabria - NotiziarioC : Italia Under 18, i convocati per la doppia sfida contro la Serbia -