Italia a Expo Dubai | Di Maio | “I nostri connazionali riusciranno a valorizzare al meglio le nostre eccellenze”

ROMA – "La bellezza unisce le persone: non ci poteva essere concetto migliore per descrivere la partecipazione Italiana a Expo 2020 Dubai. Un'idea che ci riporta al grande sforzo che l'Italia, in modo compatto, sta facendo per uscire dalla pandemia e per avviare la ripresa economica". Lo afferma il ministro degli esteri Luigi Di Maio, parlando di "idea vincente", tanto che "il Padiglione Italy Expo 2020 è arrivato primo ai Construction Innovation Awards negli Emirati Arabi Uniti, con un premio per il miglior progetto imprenditoriale dell'anno". Per il ministro è "un'altra affermazione della qualità che il nostro Paese è in grado di esprimere in ogni campo, della creatività e dell'ingegno che da sempre contraddistinguono lo stile Italiano". Il Padiglione aprirà al ...

