Inter | svalutazioni straordinarie | si avvicina la cessione del club?

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo i dati emersi dal bilancio 20/21, sono quindi 135 milioni circa i milioni in più di rosso rispetto alla stagione precedente. Il Corriere dello Sport analizza i numeri e prova a dare una spiegazione che va anche oltre: “Molto probabile che siano stati svalutati i crediti per alcune sponsorizzazioni cinesi che figuravano a bilancio da diversi anni senza essere riscossi – si legge -. L’inesigibilità di queste posizioni, ormai molto probabile, può avere comportato ulteriori minusvalenze per una cinquantina di milioni. È legittimo chiedersi perché l’abbia deciso di mettere mano aproprio nel momento in cui echeggiano notizie di difficoltà dell’azionista di riferimento. Di solito le correzioni nella valutazione degli asset e gli accantonamenti prudenziali preludono a una, perché ...

Commenta per primo Zero plusvalenze per l'. Come scrive la Gazzetta dello Sport , per questo esercizio, nel bilancio nerazzurro, latita ... Anzi, sono arrivate delle, come con Joao ...... l'amministratore delegato Corporate dell', Alessandro Antonello, commenta il bilancio al 30 ...Ovvero i 14 milioni pagati ad Antonio Conte per l'addio anticipato e i 15 milioni per le...Il CEO dell'Inter, per la parte corporate, Alessandro Antonello, ha parlato a Il Sole 24 Ore, dicendo la sua sul bilancio con un rosso da record, da -245 milioni (superata anche la Juventus che un pai ...Secondo Alessandro Giudice, l'aumento dei costi potrebbe essere in parte spiegato anche come preludio a una cessione della società.