Inter, cambio di ruolo per Danovaro: sarà direttore commerciale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nuovo ruolo all'Inter per Luca Danovaro Non c'è solo il campo nel pensiero dei dirigenti nerazzurri, ma si pensa anche al lato commerciale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, presto Luca Danovaro assumerà la carica di nuovo direttore commerciale, che attualmente sta ricomprendo insieme al ruolo di direttore marketing dopo l'addio di Rubio a luglio. "Luca Danovaro, attuale direttore marketing dell'Inter, otterrà molto presto ufficialmente anche la qualifica di direttore commerciale della società nerazzurra. Dopo l'addio di Jaime Colas Rubio, che sino alla fine dello scorso luglio aveva ricoperto tale ruolo, le mansioni dello ...

