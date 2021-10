Insulti razzisti a Kamara 'da un settore di soli bambini'. L'orrore durante Sparta - Rangers (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bruttissimo episodio ieri sera a Praga, per il match di Europa League Sparta - Glasgow Rangers. L'Uefa non si è ancora espressa al riguardo ma il caso farà scalpore anche a Nyon: gli ululati e gli ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bruttissimo episodio ieri sera a Praga, per il match di Europa League- Glasgow. L'Uefa non si è ancora espressa al riguardo ma il caso farà scalpore anche a Nyon: gli ululati e gli ...

romeoagresti : ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a… - pisto_gol : I vergognosi insulti razzisti rivolti a #Maignan non ci meravigliano, e neanche quelli di parte della tifoseria di… - capuanogio : La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento… - leggoit : #EuropaLeague, insulti razzisti a Kamara da un settore di soli bambini. L'orrore durante Sparta Praga-Glasgow Range… - KimmichMerd4 : @DariettoIs @Lord_Damiano69 Saltato per insulti razzisti a Mike -