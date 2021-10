Informatici | operai e periti | i lavoratori introvabili | «Posti vacanti a 1 500 euro al mese»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutti li cercano e tutti li vogliono, ma pare che le aziende non riescano a trovarli. Si tratta dielettrotecnici il cui mancato impiego, secondo un’indagine condotta dal Censis in collaborazione con Confcooperative, comporta una perdita di oltre 21 miliardi di, pari all‘1,2 per cento del Pil. Dall’altro lato, ci sono invece ie le lavoratrici, che pur cercando lavoro in questi settori e per queste posizioni, sembrano non riuscire a soddisfare le domande delle imprese. E restano dunque disoccupati. Un disallineamento tra domanda e offerta che, secondo la stessa indagine, ha lasciato scoperti 233 miladi lavoro nel secondo trimestre del 2021. Il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, spiega al Corriere che, «se le aziende ...