In arrivo un nuovo smartphone Xiaomi 4K, primi dettagli certificati (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un nuovo smartphone Xiaomi sarebbe in dirittura d'arrivo e la cosa di certo non stupisce, considerando la continua frenesia produttiva del marchio asiatico. Quello che tuttavia rende degna di nota la notizia odierna è che il dispositivo avrebbe un display con risoluzione 4K. Non sarebbe il primo in assoluto ad affidarsi alla tecnologia (basti anche solo pensare al recente Sony Xperia 1) ma, con la giusta strategia del brand, il telefono in questione potrebbe davvero lasciare il segno. La conferma del prossimo arrivo di un nuovo smartphone Xiaomi con display 4K ci arriva grazie alla sopraggiunta notizia della certificazione di un dispositivo con questa peculiarità da parte dell'ente cinese Tenaa. Il nuovo modello avrebbe uno schermo ...

