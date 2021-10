Impatriati, regime agevolato non si applica alle imprese italiane all’estero (Di venerdì 1 ottobre 2021) Esclusa l’agevolazione fiscale sugli Impatriati (art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015) ai redditi erogati al dipendente estero assunto in Italia che per la maggior parte del 2020 ha svolto l’attività lavorativa in “smartworking” nel suo Paese. Tali redditi, infatti, non si possono considerare prodotti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, per il periodo di imposta 2020, l’attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente in Italia come prevede la normativa. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la Risposta n. 621 del 23 settembre 2021. In particolare, l’istante ha chiesto se per il lavoratore estero dipendente della sua società che nel corso del 2020 ha lavorato in remoto all’estero più di 184 giorni, il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti nei Paesi Bassi si possa considerare reddito prodotto in Italia, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Esclusa l’agevolazione fiscale sugli(art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015) ai redditi erogati al dipendente estero assunto in Italia che per la maggior parte del 2020 ha svolto l’attività lavorativa in “smartworking” nel suo Paese. Tali redditi, infatti, non si possono considerare prodotti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, per il periodo di imposta 2020, l’attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente in Italia come prevede la normativa. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la Risposta n. 621 del 23 settembre 2021. In particolare, l’istante ha chiesto se per il lavoratore estero dipendente della sua società che nel corso del 2020 ha lavorato in remotopiù di 184 giorni, il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti nei Paesi Bassi si possa considerare reddito prodotto in Italia, ...

