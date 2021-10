Imbrattata la sede elettorale di Lo Russo | “Tav = Mafia”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Questa notte è stataladel Comitatodi Stefano Losindaco in corso Lione. “Lo= Tav =” è quanto si legge sulle vetrine con vernice rossa e la sigla nuovo PCI. Sul posto la digos che sta indagando. “È stata una brutta sorpresa, ma è certo che non ci spaventano e non ci fermeranno. Agiscono di notte, senza farsi vedere, a differenza loro siamo sempre disponibili al confronto con tutti. Proseguiamo la nostra campagna con la forza delle nostre idee, di giorno, nelle strade. Non sarà sicuramente un’azione del genere a bloccare la nostra politica sul territorio. Puliremo il vetro e andremo avanti più determinati di prima”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo. L'articolo proviene da Nuova ...

Vocale questa mattina ha ritrovato alcuni manifesti elettorali e la porta delladel suo comitato coperti da una croce rossa disegnata con una bomboletta spray. "Continueremo - aggiunge Vocale - ...Ladella Lega di via Balbo, a Torino, è statanel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 settembre. Ignoti hanno scritto con vernice spray insulti sulla porta a vetri di ingresso e sui ...«No Tav, no green pass, no delocalizzazioni», «Lo Russo uguale Tav uguale mafia», «Nuovo Pci». E una falce e il martello. Così qualche vandalo armato di pennarello rosso questa notte ha colpito la sed ...Imbrattata nella notte la sede del comitato elettorale di Stefano Lo Russo, in corso Lione angolo piazza Delpiano. “È stata una brutta sorpresa, ma è certo che non ci spaventano e non ci fermeranno – ...