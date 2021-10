Il vaccino anti-Covid non causa disfunzione erettile, mentre il virus potrebbe (Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI - "I vaccini contro Covid-19 non causano disfunzione erettile e infertilità maschile. Diciamo le cose come stanno: è il SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19, che rappresenta un rischio per entrambi i disturbi". Lo sottolinea Ranjith Ramasamy, un docente di Urologia riproduttiva dell'università di Miami, autore di uno studio uscito sul World Journal of Men's Health a inizio 2021. La ricerca ha contribuito a chiarire i dubbi su uno dei miti più improbabili che riguardano le vaccinazioni e che sembra aver influito sulla disponibilità a vaccinarsi da parte di molti giovani adulti. "In effetti, un elemento dalla forte valenza psicologica e simbolica come la fertilità o il rischio della sua perdita può animare paure e credenze irrazionali" dice Guendalina Graffigna, ... Leggi su agi (Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI - "I vaccini contro-19 nonnoe infertilità maschile. Diciamo le cose come stanno: è il SARS-CoV-2, ilche-19, che rappresenta un rischio per entrambi i disturbi". Lo sottolinea Ranjith Ramasamy, un docente di Urologia riproduttiva dell'università di Miami, autore di uno studio uscito sul World Journal of Men's Health a inizio 2021. La ricerca ha contribuito a chiarire i dubbi su uno dei miti più improbabili che riguardano le vaccinazioni e che sembra aver influito sulla disponibilità a vaccinarsi da parte di molti giovani adulti. "In effetti, un elemento dalla forte valenza psicologica e simbolica come la fertilità o il rischio della sua perdita può animare paure e credenze irrazionali" dice Guendalina Graffigna, ...

