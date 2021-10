Il selfie della pace tra Salvini e Meloni | «Siamo destinati a governare assieme» – Il video

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Basta una suggellare latra Matteoe Giorgia. Il leaderLega lo pubblica sulla sua pagina Facebook mentre primaconferenza stampa in sostegnocandidatura di Enrico Michetti alle elezioni comunali di Roma arriva persino l’abbraccio tra i due. Un modo per calmare le acque dopo i dissapori sorti ieri a Milano, dove i due si sono incrociati ma non incontrati a causa di un ritardo aereoleader di Fratelli d’Italia. «C’è affetto politico,», dice il segretarioLega. Poco più in là c’è Antonio Tajani, che dovrebbe rappresentare Forza Italia. E che però non viene invitato nella foto. ...

IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca casa a Roma, l'inquilina gli chiede un selfie #ANSA - lorenzattiest : Il modello della recente statua della #spigolatricedisapri è chiaramente il 'selfie lato B' (usare motore di ricerca per verificare...) - AnselmoDelDuca : RT @Agenzia_Dire: Il leader della @LegaSalvini, @matteosalvinimi, e la leader di @FratellidItalia, @GiorgiaMeloni, tra selfie e abbracci a… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca casa a Roma, l'inquilina gli chiede un selfie #ANSA - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca casa a Roma, l'inquilina gli chiede un selfie #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : selfie della

Leggi anche > Secondo le indiscrezioni raccolte dal CorriereSera, però, starebbe cercando un appoggio , piuttosto che una residenza fissa e, dunque, una soluzione in affitto . Per quanto ...Basta una suggellare la pace tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Il leaderLega lo pubblica sulla sua pagina Facebook mentre primaconferenza stampa in sostegnocandidatura di ...E all'appuntamento, nella casa che si trova a Nord-Est della Capitale che confina col centro storico, a metà strada tra Villa Borghese e Villa Ada, a due passi dal palazzo della Zecca dello Stato, si ...La casa di Roma, dove Sergio ha vissuto con la moglie, si trovava invece in via della Mercede. Incredulità e stupore per Alessandra, che non ha saputo trattenersi dalla richiesta delle richieste: 'Pre ...