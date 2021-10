Il lato oscuro del caso Morisi: l’ipotesi del ricatto dei due escort e della lite sui soldi per la droga (Di venerdì 1 ottobre 2021) Perché l’escort Petre R., che ha dichiarato di essersi sentito male a casa di Luca Morisi nella cascina di Corte Palazzo a Belfiore, ha chiamato i carabinieri invece di un’ambulanza? Perché nella prima telefonata ai militari lo stesso cittadino rumeno ha esordito dicendo «Ci hanno fatto un furto»? Una lite sui soldi – i famosi 1.500 euro che Morisi non sarebbe riuscito a versare a causa di un problema con la carta di credito – ha generato la fuga dei due ragazzi (l’amico di Petre si fa chiamare Alexander) dalla casa? Perché la chiamata ai carabinieri non è annotata a verbale? A cinque giorni dallo scoppio il caso Morisi assomma ancora più misteri. E l’ombra di un ricatto comincia a farsi sempre più pesante dietro una storia dai contorni sempre più ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 ottobre 2021) Perché l’Petre R., che ha dichiarato di essersi sentito male a casa di Lucanella cascina di Corte Palazzo a Belfiore, ha chiamato i carabinieri invece di un’ambulanza? Perché nella prima telefonata ai militari lo stesso cittadino rumeno ha esordito dicendo «Ci hanno fatto un furto»? Unasui– i famosi 1.500 euro chenon sarebbe riuscito a versare a causa di un problema con la carta di credito – ha generato la fuga dei due ragazzi (l’amico di Petre si fa chiamare Alexander) dalla casa? Perché la chiamata ai carabinieri non è annotata a verbale? A cinque giorni dallo scoppio ilassomma ancora più misteri. E l’ombra di uncomincia a farsi sempre più pesante dietro una storia dai contorni sempre più ...

