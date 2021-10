Il futuro (anche italiano) di Angela Merkel (Di venerdì 1 ottobre 2021) Si sta preparando a questo momento da almeno due anni. Angela Merkel sapeva da tempo che avrebbe lasciato il suo ruolo. Non più cancelliera dopo 16 anni ai vertici del potere europeo e mondiale. Le sue valige sono pronte, quelle reali e quelle che emotive e personali. Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) Si sta preparando a questo momento da almeno due anni. Angela Merkel sapeva da tempo che avrebbe lasciato il suo ruolo. Non più cancelliera dopo 16 anni ai vertici del potere europeo e mondiale. Le sue valige sono pronte, quelle reali e quelle che emotive e personali.

Advertising

borghi_claudio : In Sicilia si respira storia, si respira bellezza ma si respira anche politica... Le discussioni di notte sul futur… - lauraboldrini : Chiedono di agire. Basta parole. È di nuovo sciopero globale. #FridaysForFuture manifesta, anche in Italia. Ascol… - Mov5Stelle : Contribuisci anche tu al nuovo corso del Movimento, diventa parte attiva di questa grande comunità che vuole cambia… - Sa_deSantis : RT @Federmeccanica: ' #Formazione di qualità vuol dire non solo pensare al presente, ma anche al Futuro di imprese e collaboratori. Una for… - kittesencul : RT @tuttscorre: @kittesencul @pdnetwork Anche per il futuro, il candidato gggiovane è un Pastore senza patacca. -