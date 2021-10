I migliori smartphone che puoi comprare questo mese

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L'arrivo dei nuovi iPhone 13 ha chiuso il cerchio sul 2021 in chiavemettendo di fronte agli utenti una vetrina ampissima di modelli tra cui scegliere. I pieghevoli di Samsung, gli ottimiOppo in chiave fotografica o la “cinemagic” di Xiaomi: c’è tanta carne al fuoco per decidere di cambiarealla vigilia dell’ultimo trimestre, quello caratterizzato dalla consueta corsa ai regali di Natale. Proprio permotivo, trovare il migliorad ottobre può essere il momento giusto per sfruttare le offerte sui nuovi modelli o le promozioni sul fine serie che ti consentono di portarti a casa telefoni super-performanti ad un prezzo davvero ridotto. Ecco le offerte per il migliordi ottobre 2021. TCL 20R 5G TCL 20R 5G€209.00, ...

Qui trovi la nostra selezione deicompatti da 5 pollici nel 2021. Apple iPhone 13 Mini Nonostante le voci su un possibile ritiro del formato, l'iPhone mini 13 è stato annunciato ...Con l'uscita dei nuovi iPhone 13, l'offerta per il 2021 è completa: ecco quali smartphone scegliere ad ottobre per risparmiare ...