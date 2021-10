I costi energetici spingono l’inflazione della zona euro che in settembre sale al 3,4%. Germania sopra al 4%, balzo in Spagna (Di venerdì 1 ottobre 2021) Continua a salire l’inflazione nella zona euro. Secondo la stima flash di eurostat il tasso è salito in settembre al 3,4%, in aumento rispetto al 3% di agosto. A spingere i prezzi, di nuovo, è soprattutto l’energia che segna un rincaro del 17,4% rispetto a settembre 2020. Seguono i beni industriali (+2,1%), alimentari, alcolici e tabacco (2,1%) e servizi (1,7%). I livelli di inflazione più elevati si registrano in Estonia (6,4%) e Lituania (6,3). In Germania il tasso sale al 4,1% (dal 3,4% di agosto), in Francia al 2,7% (dal 2,4%). Forte balzo in Spagna dove il carovita sale dal 3 al 4%. Madrid è alle prese con un rincaro delle bollette di luce e gas ancora più marcato che nel nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Continua a salirenella. Secondo la stima flash distat il tasso è salito inal 3,4%, in aumento rispetto al 3% di agosto. A spingere i prezzi, di nuovo, èttutto l’energia che segna un rincaro del 17,4% rispetto a2020. Seguono i beni industriali (+2,1%), alimentari, alcolici e tabacco (2,1%) e servizi (1,7%). I livelli di inflazione più elevati si registrano in Estonia (6,4%) e Lituania (6,3). Inil tassoal 4,1% (dal 3,4% di agosto), in Francia al 2,7% (dal 2,4%). Forteindove il carovitadal 3 al 4%. Madrid è alle prese con un rincaro delle bollette di luce e gas ancora più marcato che nel nostro ...

