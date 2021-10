I contagi sono ancora bassi, nonostante la scuola. La Sicilia verso il bianco (Di venerdì 1 ottobre 2021) La curva della pandemia continua il suo calo e anche questa settimana, dalla Cabina di regia, arrivano indicazioni positive: l'incidenza scende ancora, passando da 45 casi ogni 100 mila abitanti a 37 (nel periodo 24-30 settembre), un dato che permettere un'efficace attività di contenimento e tracciamento dei positivi. L'Rt resta invece sostanzialmente stabile, era a 0,82 e oggi si attesta a 0,83. È quanto si legge nella bozza del report di analisi del monitoraggio, oggetto della riunione odierna tra Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, nella quale viene inoltre fotografato un ulteriore, seppur lieve, calo della pressione sugli ospedali nel periodo 21-28 settembre: il tasso di occupazione in terapia intensiva, è al 4,6 per cento (i ricoverati passano da 516 a 459) mentre quello dei ricoveri ordinari scende al 5,5 per cento ( da3.937 a 3.418 ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) La curva della pandemia continua il suo calo e anche questa settimana, dalla Cabina di regia, arrivano indicazioni positive: l'incidenza scende, passando da 45 casi ogni 100 mila abitanti a 37 (nel periodo 24-30 settembre), un dato che permettere un'efficace attività di contenimento e tracciamento dei positivi. L'Rt resta invece sostanzialmente stabile, era a 0,82 e oggi si attesta a 0,83. È quanto si legge nella bozza del report di analisi del monitoraggio, oggetto della riunione odierna tra Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, nella quale viene inoltre fotografato un ulteriore, seppur lieve, calo della pressione sugli ospedali nel periodo 21-28 settembre: il tasso di occupazione in terapia intensiva, è al 4,6 per cento (i ricoverati passano da 516 a 459) mentre quello dei ricoveri ordinari scende al 5,5 per cento ( da3.937 a 3.418 ...

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - Th3P3ck : RT @byoblu: Cosa succede in Singapore? Nel Paese del sud est asiatico hanno vaccinato il 79% della popolazione, però i contagi sono aumenta… - sue_ric : RT @byoblu: Cosa succede in Singapore? Nel Paese del sud est asiatico hanno vaccinato il 79% della popolazione, però i contagi sono aumenta… - akipopilo : RT @byoblu: Cosa succede in Singapore? Nel Paese del sud est asiatico hanno vaccinato il 79% della popolazione, però i contagi sono aumenta… - NPicenus : RT @byoblu: Cosa succede in Singapore? Nel Paese del sud est asiatico hanno vaccinato il 79% della popolazione, però i contagi sono aumenta… -