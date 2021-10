Hockey sul ghiaccio | Italia femminile in raduno | domenica amichevole con l’Austria

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Si avvicina il circuito di pre-qualificazione olimpica per l’disu. Le ragazze di coach Max Fedrizzi si ritroveranno infatti nel pomeriggio di oggi (1° ottobre) a Pinerolo, dove sosterranno il primo allenamento a ranghi quasi completi. Grande assente Nadia Mattivi, impegnata negli Stati Uniti con Boston University nel campionato NCAA, che si aggregherà al gruppo nella giornata di. Sempre il 3 ottobre, è in programma l’unico test-match di preparazione per le azzurre, che alle ore 13 affronteranno. L’incontro si disputerà all’Agorà di Milano. Le austriache sopravanzano l’di due posti nel ranking IIHF (14esima contro 16esima posizione) e hanno già in tasca il biglietto per uno dei tre gironi di qualificazione ...