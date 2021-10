Hockey prato: raduno ad Anversa per la Nazionale maschile, i convocati (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un raduno fondamentale per lanciare l’assalto all’appuntamento più importante della stagione. Dal 3 al 7 ottobre la Nazionale maschile di Hockey su prato sarà in quel di Anversa (Belgio) per preparare al meglio il torneo pre Mondiale in quel di Cardiff che li vedrà impegnati dal 21 al 24 ottobre prossimi. Per la squadra di Gianluca Cirilli una serie di allenamenti e poi qualche amichevole contro il Cile, 29ma forza mondiale (gli azzurri sono 22mi). I convocati: Portieri: Mitrotta Francesco (Royal Pingouins), Padovani Francesco (HC Bra)). Difensori: Keenan Thomas (Old Club Liege), Mondo Manuel (K. Mechelse THC), Mondo Nicolas (K. Mechelse THC), Montone Juan Enrique (THC Indiana), Gonzalo Ursone (SH Bonomi), Ughetto Alberto e Simone Ughetto (HP ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Unfondamentale per lanciare l’assalto all’appuntamento più importante della stagione. Dal 3 al 7 ottobre ladisusarà in quel di(Belgio) per preparare al meglio il torneo pre Mondiale in quel di Cardiff che li vedrà impegnati dal 21 al 24 ottobre prossimi. Per la squadra di Gianluca Cirilli una serie di allenamenti e poi qualche amichevole contro il Cile, 29ma forza mondiale (gli azzurri sono 22mi). I: Portieri: Mitrotta Francesco (Royal Pingouins), Padovani Francesco (HC Bra)). Difensori: Keenan Thomas (Old Club Liege), Mondo Manuel (K. Mechelse THC), Mondo Nicolas (K. Mechelse THC), Montone Juan Enrique (THC Indiana), Gonzalo Ursone (SH Bonomi), Ughetto Alberto e Simone Ughetto (HP ...

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @Inviaggiatore: L’arbitro l’hanno preso dall’hockey su prato? #NapoliSpartak - Inviaggiatore : L’arbitro l’hanno preso dall’hockey su prato? #NapoliSpartak - IdeawebTV : Hockey su prato A1/F: debutto stagionale a Valverde per la Lorenzoni Bra (VIDEO e FOTO) - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @LuigiCorbo3: Considera (ma so di dire un’eresia rispetto al golf), che ho giocato a Hockey su prato per 15 anni. Il calpestare quell’er… - LuigiCorbo3 : Considera (ma so di dire un’eresia rispetto al golf), che ho giocato a Hockey su prato per 15 anni. Il calpestare q… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey prato Hockey su prato: primo successo europeo per l'Argentia Gorgonzola L'Argentia Gorgonzola conquista il primo successo europeo. Grazie alla vittoria di questo pomeriggio, giovedì 30 settembre 2021 a Praga, sulle svizzere dell'Hc Rotweiss Wettingen per 2 - 1 nella prima ...

Hockey su prato A1/F: debutto stagionale a Valverde per la Lorenzoni Bra (VIDEO e Ultimi preparativi per la Lorenzoni Bra (di Serie A1 femminile di Hockey su prato ), a pochissimi giorni dal debutto ufficiale e stagionale: domenica 3 ottobre alle 15, le neroturchesi saranno ospiti al 'Comunale' di Valverde (Catania) . Tra conferme e nuovi arrivi, ...

Hockey prato: raduno ad Anversa per la Nazionale maschile, i convocati OA Sport Hockey prato: raduno ad Anversa per la Nazionale maschile, i convocati Un raduno fondamentale per lanciare l'assalto all'appuntamento più importante della stagione. Dal 3 al 7 ottobre la Nazionale maschile di hockey su prato sarà in quel di Anversa (Belgio) per preparare ...

Hockey su prato: primo successo europeo per l'Argentia Gorgonzola L'Argentia Gorgonzola conquista il primo successo europeo. Grazie alla vittoria di questo pomeriggio, giovedì 30 settembre 2021 a Praga, sulle svizzere dell'Hc Rotweiss Wettingen per 2-1 nella prima p ...

L'Argentia Gorgonzola conquista il primo successo europeo. Grazie alla vittoria di questo pomeriggio, giovedì 30 settembre 2021 a Praga, sulle svizzere dell'Hc Rotweiss Wettingen per 2 - 1 nella prima ...Ultimi preparativi per la Lorenzoni Bra (di Serie A1 femminile disu), a pochissimi giorni dal debutto ufficiale e stagionale: domenica 3 ottobre alle 15, le neroturchesi saranno ospiti al 'Comunale' di Valverde (Catania) . Tra conferme e nuovi arrivi, ...Un raduno fondamentale per lanciare l'assalto all'appuntamento più importante della stagione. Dal 3 al 7 ottobre la Nazionale maschile di hockey su prato sarà in quel di Anversa (Belgio) per preparare ...L'Argentia Gorgonzola conquista il primo successo europeo. Grazie alla vittoria di questo pomeriggio, giovedì 30 settembre 2021 a Praga, sulle svizzere dell'Hc Rotweiss Wettingen per 2-1 nella prima p ...