Grossi punta al titolo TIVM Nord per Gretaracing alla Cividale-Castelmonte (Di venerdì 1 ottobre 2021) Conclusosi il Campionato Italiano di Velocità in Montagna 2021 con la prova di Caltanissetta, Gretaracing sposta le sue attenzioni alla settima e ultima prova del TIVM 2021 – Zona Nord, sull’asfalto friulano della “Cividale-Castelmonte”. La prova sarà valida anche per il Campionato Austriaco 2021. Come si svolge il TIVM Nord L’evento sulle strade del Cividalese, che è giunto alla 44ª edizione, prevede come di consueto un percorso di 6,395 chilometri lungo la SP31 fino al Santuario di Castelmonte, con un dislivello coperto di 408 metri per una pendenza media del 6,4%. Due le manche di prove previste per sabato 2 ottobre a partire dalle 9:00. Le due sessioni di gara prenderanno il via dalle 9:00 di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) Conclusosi il Campionato Italiano di Velocità in Montagna 2021 con la prova di Caltanissetta,sposta le sue attenzionisettima e ultima prova del2021 – Zona, sull’asfalto friulano della “”. La prova sarà valida anche per il Campionato Austriaco 2021. Come si svolge ilL’evento sulle strade delse, che è giunto44ª edizione, prevede come di consueto un percorso di 6,395 chilometri lungo la SP31 fino al Santuario di, con un dislivello coperto di 408 metri per una pendenza media del 6,4%. Due le manche di prove previste per sabato 2 ottobre a partire dalle 9:00. Le due sessioni di gara prenderanno il via dalle 9:00 di ...

Advertising

periodicodaily : Grossi punta al titolo TIVM Nord per Gretaracing alla Cividale-Castelmonte #tivm #cividalecastelmonte - Hillclimbit : Misano Adriatico 1 Ottobre 2021 – Conclusosi il Campionato Italiano di Velocità in Montagna 2021 con la prova di Ca… - ForEsordientus : @Delirio897J la squadra ha grossi limiti e Allegri punta al sodo, ad ogni costo, se riusciamo ad avere continuità n… - festaniax : @fabio_sona @lorepregliasco Che in un anno e mezzo di applicazione, tutto sommato, si potrebbe anche fare. Ma non i… - evelina_fraser : In questo momento c'è più traffico a Como che a Roma nell'ora di punta. Perchè 3 grossi cantieri di lavori stradali… -