Greta Thunberg a Milano, caos al corteo per il clima (Di venerdì 1 ottobre 2021) Greta Thunberg ha guidato il corteo Youth4climate a Milano nell’ambito delle “cinque giornate per il clima” organizzate dall’ONU. Con lei Vanessa Nakate, attivista ugandese che con Greta sta partecipando al pre-vertice della Cop26, conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima. Greta Thunberg protetta dagli attivisti Prima dell’inizio del corteo Greta Thunberg e ventina di attivisti, tra cui Vanessa Nakate, si sono seduti in cerchio e hanno gridato slogan come “we want climate justice“, “vogliamo giustizia climatica”. Il corteo guidato da Greta è partito dal Castello Sforzesco per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021)ha guidato ilYouth4te anell’ambito delle “cinque giornate per il” organizzate dall’ONU. Con lei Vanessa Nakate, attivista ugandese che consta partecipando al pre-vertice della Cop26, conferenza annuale delle Nazioni Unite sulprotetta dagli attivisti Prima dell’inizio dele ventina di attivisti, tra cui Vanessa Nakate, si sono seduti in cerchio e hanno gridato slogan come “we wantte justice“, “vogliamo giustiziatica”. Ilguidato daè partito dal Castello Sforzesco per ...

