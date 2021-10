Green Pass, ho fatto oggi la prima dose di vaccino, quando riceverò la certificazione verde? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Si riducono i tempi con cui si può scaricare il Green Pass dopo la prima dose di vaccino. Nel decreto legge varato dal governo e pubblicato lo scorso 21 settembre in Gazzetta Ufficiale, sarà possibile avere la certificazione immediatamente dopo la prima dose di vaccino e non bisognerà più aspettare 15 giorni dalla somministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 ottobre 2021) Si riducono i tempi con cui si può scaricare ildopo ladi. Nel decreto legge varato dal governo e pubblicato lo scorso 21 settembre in Gazzetta Ufficiale, sarà possibile avere laimmediatamente dopo ladie non bisognerà più aspettare 15 giorni dalla somministrazione. L'articolo .

