Grande Fratello VIP 6 | Soleil contro Samy e Ainett Raffaella Fico | “Razzista!”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tanto tuonò che piovve, così si può riassumere l’esplosiva notte nella casa delVIP, complice le tensioni provocate da una tripla litigata. Tutto inizia da uno sfra Alex Belli eYoussef, capitato mentre Aldo Montano rientrava nel gioco del reality show. Aldo tentava di parlare con i VIP in casa, ma Alex Belli ha zittito tutti nell’intento di poter ascoltare lo sportivo.non gradisce e non si fa problemi nel rimproverare Belli. Da qui ne scaturisce un battibecco che alza i toni in casa, soprattutto quelli diche sembra essersi fatta un nuovo nemico. La showgirl infatti imputa ad Alex l’essere una persona che vuole comandare, anchesi affianca adreputando sbagliato ...

GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - trash_italiano : Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - GrandeFratello : Il merchandising ufficiale di #GFVIP è qui! ?? Dalle t-shirt alle borracce, dalle tazze alle felpe… avrai solo l’im… - martasullenubi : Adattamento del noto proverbio africano sul leone e la gazzella al #gfvip: Ogni mattina nella casa del Grande Frate… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Manuel perde le staffe con Lulù: 'Non dirmi mai quello che devo fare' -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Peccato che si tratti di un modo immorale di fare ascolti, dato che l'ex concorrente del nostroVip era stata molestata in più occasioni dal rapper Nego do Borel . Non solo, perché ...Mentre Amedeo Goria è nella casa del Grande Fratello Vip, Fanpage.it ha mostrato delle foto di Vera Miales che sembra essere incinta.Un nuovo giorno è iniziato nella Casa del Grande Fratello Vip e, mentre la maggior parte degli inquilini continua a dormire, Miriana ed Alex sono già svegli in giardino a parlare delle loro situazioni ...