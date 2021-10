Golf, PGA Tour 2021-2022: Sahith Theegala leader dopo il primo round del Sanderson Farms Championship (Di venerdì 1 ottobre 2021) A pochi giorni dall’epilogo della Ryder Cup i Golfisti del PGA Tour tornano a darsi battaglia nel circuito professionistico americano. Spazio al Sanderson Farms Championship (montepremi 7 milioni di dollari), evento nato nel 1968 che si svolge sul percorso par 72 del Country Club of Jackson nell’omonima città del Mississippi (Stati Uniti). Al termine del primo round guida a sorpresa la leaderboard il numero 447 dell’Official World Golf Ranking Sahith Theegala. L’americano piazza un gran giro da -8 (64 colpi) bogey free, volando al comando con un colpo di margine sui connazionali Harold Varner III e Nick Watney. Theegala, ventitreenne californiano, si è guadagnato il pass per il PGA ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) A pochi giorni dall’epilogo della Ryder Cup iisti del PGAtornano a darsi battaglia nel circuito professionistico americano. Spazio al(montepremi 7 milioni di dollari), evento nato nel 1968 che si svolge sul percorso par 72 del Country Club of Jackson nell’omonima città del Mississippi (Stati Uniti). Al termine delguida a sorpresa laboard il numero 447 dell’Official WorldRanking. L’americano piazza un gran giro da -8 (64 colpi) bogey free, volando al comando con un colpo di margine sui connazionali Harold Varner III e Nick Watney., ventitreenne californiano, si è guadagnato il pass per il PGA ...

Advertising

Cirik88 : Ogni volta che sul gruppo Facebook della @PlayStation_MVP si parla dei giochi Plus del mese, le proposte degli uten… - EdoardoNobili : È stato un meraviglioso viaggio, un’ esperienza che porterò per sempre con me?? Grazie @antognollagolf per avermi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA PS Plus: Sony annuncia i giochi gratis di ottobre 2021 Ecco i titoli PS Plus di ottobre 2021 A partire da martedì 5 ottobre, infatti, potremo scaricare sparatutto multigiocatore per PS5 Hell Let Loose , il simulatore di golf PGA Tour 2K21 e il ...

Canegrate, auto extralusso e golf: presentata la nuova Maserati MC20 ... oltre che una Short Golf Academy ribattezzata dal titolare, Giuliano Cozzi, "Golf del Tridente". ... si sono dati battaglia affiancati da Michele Riccardi, istruttore Pga Professional della struttura, ...

Golf: Pga Tour; Reavie vola, Rahm delude la voce d'italia Golf: Chez Reavie prende il comando al Fortinet Championship, primo torneo della stagione PGA Tour 2021 - 2022 Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Canegrate, auto extralusso e golf: presentata la nuova Maserati MC20 Canegrate (Milano) - Evento grandi firme a Canegrate per il nuovo corso intrapreso da Cozzi Giulio - Maserati, nuovo ed esclusivo dealer del Tridente la cui inaugurazione si è tenuta lo scorso 25 sett ...

Ecco i titoli PS Plus di ottobre 2021 A partire da martedì 5 ottobre, infatti, potremo scaricare sparatutto multigiocatore per PS5 Hell Let Loose , il simulatore diTour 2K21 e il ...... oltre che una ShortAcademy ribattezzata dal titolare, Giuliano Cozzi, "del Tridente". ... si sono dati battaglia affiancati da Michele Riccardi, istruttoreProfessional della struttura, ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Canegrate (Milano) - Evento grandi firme a Canegrate per il nuovo corso intrapreso da Cozzi Giulio - Maserati, nuovo ed esclusivo dealer del Tridente la cui inaugurazione si è tenuta lo scorso 25 sett ...